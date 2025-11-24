x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 11:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 11:55
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер немецкий актер Удо Кир

Звезды
время публикации: 24 ноября 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 11:34
Умер немецкий актер Удо Кир
AP Photo/Markus Schreiber

Немецкий актер Удо Кир, звезда фильмов "Плоть для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы", умер в в возрасте 81 года. О смерти артиста сообщил художник Делберт Макбрайд.

Удо Кир родился 14 октября 1944 года в Кельне. На следующий день Кельн повергся бомбардировке, и Удо вместе с матерью чуть не погибли. Детство Кира прошло в послевоенной Германии, и им с матерью часто приходилось голодать. В юности он уехал в Лондон учить английский язык. Там и началась его актерская карьера. В 1973 году Удо пригласили сыграть молодого доктора Франкенштейна, а затем и молодого графа Дракулу в проектах студии Энди Уорхола и Пола Моррисси – "Плоть для Франкенштейна" (1973) и "Кровь для Дракулы".

За время своей карьеры Удо Кир снялся более чем в двухстах картинах, в том числе в проектах Ларса фон Триера, Райнера Вернера Фассбиндера и Гаса Ван Сента, а также в клипах Мадонны и в голливудских блокбастерах – "Джонни-мнемоник", "Блэйд", "Армагеддон".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 октября 2025

Любимую актрису Ларса фон Триера могут лишить работы за поддержку Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 августа 2024

Ларс фон Триер работает над новым фильмом