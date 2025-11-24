Умер немецкий актер Удо Кир

Немецкий актер Удо Кир, звезда фильмов "Плоть для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы", умер в в возрасте 81 года. О смерти артиста сообщил художник Делберт Макбрайд.

Удо Кир родился 14 октября 1944 года в Кельне. На следующий день Кельн повергся бомбардировке, и Удо вместе с матерью чуть не погибли. Детство Кира прошло в послевоенной Германии, и им с матерью часто приходилось голодать. В юности он уехал в Лондон учить английский язык. Там и началась его актерская карьера. В 1973 году Удо пригласили сыграть молодого доктора Франкенштейна, а затем и молодого графа Дракулу в проектах студии Энди Уорхола и Пола Моррисси – "Плоть для Франкенштейна" (1973) и "Кровь для Дракулы".

За время своей карьеры Удо Кир снялся более чем в двухстах картинах, в том числе в проектах Ларса фон Триера, Райнера Вернера Фассбиндера и Гаса Ван Сента, а также в клипах Мадонны и в голливудских блокбастерах – "Джонни-мнемоник", "Блэйд", "Армагеддон".