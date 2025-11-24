Умерла актриса Валентина Шарыкина, "пани Зося" из Кабачка "13 стульев"

23 ноября в возрасте 85 лет умерла популярная актриса Валентина Шарыкина, посвятившая свою жизнь работе в московском Театре Сатиры и наиболее известная широкому зрителю по роли "пани Зоси" из телепередачи Кабачок "13 стульев".

Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года (по разным данным, в Киеве или в Свердловске). Окончила школу в Иркутске. В 1962 году окончила Театральное училище имени Щукина и стала актрисой Московского театра сатиры. Играла в спектаклях "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многих других.

Зрителям запомнилась как исполнительница роли пани Зоси в советской телевизионной юмористической передаче Кабачок "13 стульев". Валентина Шарыкина участвовала в выпусках программы на протяжении 15 лет.

Снималась в кино, сыграла около 70 ролей в фильмах и сериалах.

Скончалась 23 ноября 2025 года.

Трижды была замужем. Своих детей не было.