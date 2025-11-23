Еврейская реликвия с "Титаника" ушла с молотка за 1,78 миллиона фунтов

Аукционный дом Henry Aldridge and Son провел торги памятных объектов, связанных с самым известным кораблекрушением в истории – гибели в 1912 году парохода "Титаник", совершавшего первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. Крушение унесло жизни 1500 человек.

Самым дорогим лотом стали золотые часы, принадлежавшие американскому предпринимателю еврейского происхождения Исидору Штраусу. Владелец универсального магазина Macy's находился на борту вместе со своей женой Идой. После столкновения с айсбергом она отказалась садиться в спасательную шлюпку, решив разделить судьбу мужа.

Тело Исидора было найдено в Атлантике через несколько дней после того, как "Титаник" затонул. У него в кармане нашли часы Jules Jurgensen, изготовленные из 18-каратного золота и подаренные ему Идой на 43-летие. Их стрелки остановились на 2:20 – это время, когда корабль ушел под воду. Тело Иды обнаружено на было. Реликвия была возвращена семье. Правнук Страусов Кеннет решил отреставрировать часы.

Супруги Страус прожили вмесите 41 год. Часы, ставшие символом любви и преданности, были проданы с аукциона за 1,78 миллиона фунтов стерлингов.

Оригинальный список пассажиров злополучного корабля ушел с молотка за 104000 фунтов, написанное Идой Страус письмо – за 100000 фунтов, а золотая медаль, врученная экипажу парохода "Карпатия", первым пришедшим на место бедствия, чтобы спасти как можно больше людей, – за 86000 фунтов.