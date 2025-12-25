Названы лауреаты израильского конкурса "Салют роялю" 2025 года

В Ашдоде были названы лауреаты 17-го израильского национального конкурса молодых пианистов "Салют роялю". По традиции, конкурс проходил в дни Хануки в концертном зале центра искусств Монарт, на базе ашдодской консерватории "Акадма".

Первую премию конкурса 20 тысяч шек. разделили два лауреата – Илан Цикман, 23, Раанана (педагог – Евгений Брахман) и Дрор Тидхар, 19, Од а-Шарон (педагоги – проф.Асаф Зоар и проф.Арье Варди).

Этот конкурс – самый большой в стране профессиональный конкурс молодых талантов в области исполнительского искусства, в этом году в нем приняли участие 138 молодых пианистов в возрасте от 6 до 28 лет (в 4-х возрастных группах) – беспрецедентное количество. В конкурсе участвуют только израильтяне, причем и те, кто живет за рубежом, но имеет израильское гражданство, могут приехать и принять в нем участие. Инициатор и бессменный художественный руководитель конкурса – пианистка Янина Кудлик, директор ашдодской консерватории "Акадма".

Жюри конкурса под руководством профессора Романа Заславского (Австрия) работало на прослушиваниях пять конкурсных дней с утра и до позднего вечера. В жюри конкурса входили известные пианисты из Израиля и других стран: Алон Гольдштейн (США), проф. Роман Заславский (Австрия), проф. Авирам Райхерт, худ.руководитель фортепианного конкурса им. Рубинштейна Ариэль Коэн, проф. Ассаф Зоар, Шир Замель, д-р Илана Коэн, Идит Цви, экс-руководитель конкурса им. Рубинштейна, Ирит Роб, д-р Орит Вольф, Ариэль Халеви, Ярон Розенталь, Ади Розенкранц.

Общий призовой фонд конкурса составлял 114 тысяч шек. Все дни прослушиваний и концерт лауреатов были открытыми для широкой публики.

Имена лауреатов конкурса "Салют роялю"-2025 (старшая возрастная группа):

​Первое место и премию в 20000 шек. разделили два участника –

Илан Цикман, 23, Раанана (педагог – Евгений Брахман)

Дрор Тидхар, 19, Од а-Шарон (педагоги – проф.Асаф Зоар и проф.Арье Варди).

​Второе место и премия в 7000 шек. – Лев Владимиров, 23, Рамат Ган

​Третье место и премия в 4000 шек. – Ноа Капелюшник, 21, Од а-Шарон

Поощрительные призы (2000 шек. каждый):

Дани Дворкин, 23, Иерусалим; Йоав Сэнд, 21, Тель Авив; Давид Чехански, 21, Оранит

В возрастных группах 6-11, 12-15, 16-18 лет лауреаты всех трех призовых мест были также награждены премиями; кроме того, множество участников было отмечено поощрительными призами.

Ашдодские участники конкурса были отмечены особо – талантливый пианист Ариэль Данилов (16 лет) был удостоен премии в 9000 шек. от Фонда Ашдода. Еще четыре стипендиата-ашдодца получили поощрительные стипендии от концерна "Адама". Надо отметить, что и представительство Ашдода на конкурсе было самым большим, 22 участника.

На церемонии награждения, конечно, все волнение уже было позади, и это был вечер музыки, радости и огромной благодарности – участникам, педагогам, организаторам и меценатам.

Конкурс проводился центром искусств Монарт, консерваторией Акадма, муниципалитетом Ашдода под руководством мэра д-ра Ихиеля Ласри, Компанией по культуре, при поддержке Фонда Ашдода под руководством экс-министра Меира Шитрита, концерна "Адама", министерства культуры, израильских музыкальных академий Тель-Авива и Иерусалима, фонда поддержки молодых талантов Цфунот тарбут (Америка-Израиль), ряда благотворительных фондов. Призы участникам конкурса вручали гендиректор Компании по культуре Орен Туиль, Мария Ярив, руководитель отдела искусств в министерстве культуры; гендиректор Центра сценических искусств и глава Союза продюсеров Израиля Йоси Атар; Илана Сисо, представитель концерна "Адама"; Меир Шитрит, глава Фонда Ашдода. В этом году участники конкурса отдали особую дань уважения памяти Лизетт Хаюн, которая многие годы руководила оргработой программы "Салют роялю", отмечает Инна Штейнберг.