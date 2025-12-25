x
25 декабря 2025
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 08:23
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Умер Мухаммад Бакри, актер и режиссер антиизраильского фильма "Дженин, Дженин"

Израильское Кино
время публикации: 25 декабря 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 07:43
Умер Мухаммад Бакри, актер и режиссер антиизраильского фильма "Дженин, Дженин"
Flash90

24 декабря в медицинском центре "Галиль" в Нагарии в возрасте 72 лет умер актер и режиссер Мухаммад Бакри. Причиной смерти стали осложнения, связанные с сердечным заболеванием и проблемами с легкими.

Мухаммад Бакри родился в 1953 году в деревне Биина (Галилея, Израиль), называл себя палестинским, а не израильским актером. Он окончил театральное отделение Тель-Авивского университета, работал на сценах "Габимы", Хайфского театра, "Хана", а также в театральных проектах в Палестинской автономии.

Известность ему принесла роль в фильме "За решеткой" (1984). Он снимался также в международных проектах и телесериалах (в т.ч. "Homeland"). В 2002 году он выступил в роли режиссера антиизраильского документального фильма "Дженин, Дженин", показ которого был запрещен властями Израиля, в том числе в судебном порядке.

У Бакри осталось шесть детей, среди них актеры Салех, Адам и Зиад Бакри.

Культура
