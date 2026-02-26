Пропалестинские активисты устроили акцию в поддержку Мелиссы Барреры на премьере "Крика 7"

На премьере фильма "Крик 7", которая прошла на студии Paramount в Лос-Анджелесе, пропалестинские активисты провели акцию в поддержку актрисы Мелиссы Барреры. У входа на территорию студии собрались протестующие с плакатами "Free Palestine" и призывами к бойкоту фильма.

Баррера была уволена из франшизы в ноябре 2023 года после публикаций в социальных сетях о конфликте между Израилем и ХАМАС, в которых обвиняла Израиль в геноциде. Компания Spyglass тогда заявила о "нулевой терпимости к антисемитизму и подстрекательству к ненависти". После ее ухода проект покинули также актриса Дженна Ортега и режиссер Кристофер Лэндон.

Сама Баррера отреагировала на акцию активистов в Instagram, написав: "Я вас вижу", сопроводив публикацию эмодзи в виде сердца.

Режиссер "Крика 7" Кевин Уильямсон, комментируя протест, заявил, что поддерживает право людей на выражение своей позиции. "Мы живем в Америке. У нас есть право протестовать. У них есть право быть услышанными", – сказал он в комментарии Deadline.

После выхода трейлера "Крика 7" в октябре в соцсетях появились призывы к бойкоту фильма. Премьера картины состоялась на фоне продолжающейся полемики вокруг увольнения Барреры и политических высказываний в индустрии развлечений.