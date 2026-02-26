Надав Лапид, Ари Фольман и еще 700 кинематографистов выступили в поддержку директора Берлинале

Режиссеры, актеры и другие представители киноиндустрии опубликовали петицию в поддержку директора Берлинского кинофестиваля Триши Таттл. Эта петиция – реакция на решение министра по делам культуры Германии Вольфрама Ваймера созвать внеочередное заседание наблюдательного совета компании Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB), отвечающей за проведение Берлинале. Предполагается, что цель этого заседания – отстранить от должности Таттл из-за выступлений кинематографистов на церемонии закрытия Берлинале, где звучали речи с резкой критикой политики Израиля и правительства Германии, которое, по мнению палестинского режиссера Абдаллы аль-Хатиба, "поддерживает геноцид".

Среди подписантов петиции – лауреат "Оскара" режиссер Шон Бейкер, номинированный на "Оскар" Тодд Хейнс, обладательница "Оскара" Тильда Суинтон, Клебер Мендонса Фильо – режиссер номинированного на "Оскар" фильма "Секретный агент", лауреат премии "Эмми" за сериал "Неортодоксальная" Мария Шрадер, а также израильские режиссеры Ари Фольман ("Вальс с Баширом") и Надав Лапид ("Да"). Всего за ночь под петицией собрано уже более 700 подписей.

Вот полный текст петиции: "Мы, кинематографисты Германии и других стран, с глубокой обеспокоенностью следим за текущими дебатами вокруг Берлинале и предполагаемого увольнения Триши Таттл. Мы выступаем в защиту Берлинале и того, чем он является по своей сути: пространства для обмена мнениями. Берлинале – это больше, чем красная дорожка или заголовки в прессе. Это место, где пересекаются разные точки зрения, подвергаются сомнению нарративы и становятся видимыми социальные напряжения. Именно здесь разворачивается дискуссия – в самом сердце кино. Недавняя критика касалась заявлений, прозвучавших со сцены. Ни одно из этих высказываний не принадлежало руководству фестиваля – их сделали приглашенные кинематографисты. Международный кинофестиваль – не дипломатический инструмент, а демократическое культурное пространство, которое заслуживает защиты. Его сила заключается в способности представлять разные точки зрения и давать видимость множеству голосов. Фотография руководства фестиваля с кинематографистами, на которой был виден палестинский флаг, также подверглась критике. Фотографироваться с международными гостями – часть практики такого фестиваля. Видимость различных идентичностей – это не выражение поддержки, а проявление открытого и демократического публичного пространства. Когда кадровые решения принимаются на основании отдельных высказываний или символических интерпретаций, это подает тревожный сигнал: культурные институции оказываются под политическим давлением. Если внеочередное заседание созывается для решения вопроса о будущем руководства фестиваля, на кону стоит не только одно назначение. Речь идет о соотношении художественной свободы и институциональной независимости. Берлинале всегда был политическим – не партийным, а социально значимым. Кино делает конфликты видимыми, открывает новые перспективы и позволяет ощутить опыт несправедливости и насилия. Оно поднимает моральные вопросы и предлагает нам выдерживать неоднозначность, а не стремиться к преждевременным ответам. Кино высвечивает структуры власти и дает видимость опыту угнетения – не ради простых решений, а ради содержательной общественной дискуссии. Именно в этом заключается его демократическая ценность. Особенно во времена глобальных кризисов нам необходимы пространства, способные выдерживать разногласия. Независимость культурных институций защищает не только художественную свободу, но и жизнеспособность демократического дискурса. Если каждая полемика будет приводить к институциональным санкциям, место дискуссии займет контроль. Мы выступаем за культуру обмена, а не запугивания. Там, где разнообразие остается видимым, демократия остается живой".