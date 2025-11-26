Через 12 лет после смерти: выходит новая песня Арика Айнштейна

Спустя 40 лет после того, как Арик Айнштейн записал песню "Как нарисованная Мадонна", композицию услышат поклонники исполнителя. Песня была написана поэтом Йонатаном Гефеном и композитором Гаем Марозом, которому тогда было всего 16 лет. С тех пор Мароз искал запись, потому что никто не верил ему, что его первую песню исполнял Арик Айнштейн. К поискам подключился журналист и музыкальный критик Йоав Кутнер, который и обнаружил запись в архиве радиостанции "Гальгалац". После обнаружения записи и с разрешения авторов песни и семьи Айнштейна композитор Йони Рехтер восстановил и заново аранжировал композицию.

"Трудно описать волнение, которое охватило меня, когда Кутнер (музыкальный критик Йоав Кутнер - прим.ред.) нашёл песню, и не меньшее волнение — когда Йони Рехтер согласился cпродюсировать её заново, — цитирует Ynet Мароза. — Годами я рассказывал, что произошло со мной в 16 лет — немногие действительно верили, и вот теперь эта песня, первая, что я когда-либо написал, выходит на свет.”