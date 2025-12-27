В возрасте 65 лет Умер Перри Бэмоунт – гитарист и клавишник The Cure

Британская группа The Cure сообщила о смерти своего музыканта Перри Бэмоунта. Ему было 65 лет. В заявлении на официальном сайте группы говорится, что Бэмоунт умер дома на Рождество после непродолжительной болезни.

Перри Бэмоунт начинал в команде The Cure как участник дорожного персонала, а в 1990 году стал полноправным участником (гитара, клавишные, бас). Он работал над рядом ключевых релизов группы, выступил более чем на 400 концертах, покинул коллектив в 2005-м и вернулся в 2022 году. Вместе с The Cure был включен в Rock & Roll Hall of Fame в 2019 году.