Культура

В возрасте 65 лет Умер Перри Бэмоунт – гитарист и клавишник The Cure

время публикации: 27 декабря 2025 г., 05:45 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 05:50
Перри Бэмоунт в 2004 году
AP Photo/Chris Pizzello

Британская группа The Cure сообщила о смерти своего музыканта Перри Бэмоунта. Ему было 65 лет. В заявлении на официальном сайте группы говорится, что Бэмоунт умер дома на Рождество после непродолжительной болезни.

Перри Бэмоунт начинал в команде The Cure как участник дорожного персонала, а в 1990 году стал полноправным участником (гитара, клавишные, бас). Он работал над рядом ключевых релизов группы, выступил более чем на 400 концертах, покинул коллектив в 2005-м и вернулся в 2022 году. Вместе с The Cure был включен в Rock & Roll Hall of Fame в 2019 году.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
