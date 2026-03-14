14 марта 2026
Минюст РФ обновил "реестр иностранных агентов", внеся в него Нину Хрущеву

время публикации: 14 марта 2026 г., 03:34 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 03:38
В пятницу, 13 марта, минюст РФ внес в "реестр иностранных агентов" пять человек: Нину Хрущеву, профессора международных отношений, правнучку (де-юре внучку) Никиты Хрущева; экономиста Екатерину Журавскую (жену бывшего ректора РЭШ Сергея Гуриева, ранее также признанного иноагентом), активиста Алексея Нестеренко, журналиста Сергея Резника и публициста Вадима Штепу.

Из реестра в связи с ликвидацией исключен благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь".

Всем новым "иноагентам" вменили распространение "фейков о российских властях, и участие в создании или распространении контента иноагентов". Кроме того, все они, кроме Резника, выступали "против СВО", сообщил минюст РФ.

