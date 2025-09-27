x
27 сентября 2025
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
|
|
27 сентября 2025
Культура

Суд отказался рассматривать дело музыканта группы Kneecap по террористической статье

Музыканты
Великобритания
время публикации: 27 сентября 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 07:46
Участники группы Kneecap (слева направо): Naoise ó Cairealláin, DJ Provaí и Mo Chara
Thomas Krych/Invision/AP

Королевский суд Вулиджа, Лондон, прекратил производство по делу рэп-исполнителя, известного как Мо Чара (его настоящее имя – Liam Óg Ó hAnnaidh).

Лондонская полиция подозревала музыканта, входящего в группу Kneecap, в террористической деятельности на основании видеоролика, в которой тот размахивал на концерте флагом "Хизбаллы" – организации, запрещённой в Великобритании. Суд Вулиджа не изучал подлинность видео и вообще не рассматривал дело по существу – заседание было посвящено определению того, подпадает ли дело под юрисдикцию этого органа. В итоге судья Пол Голдспринг заявил, что не может принять иск к рассмотрению, поскольку при предъявлении обвинения Мо Чара полиция Лондона не заручилась согласием генерального атторнея Англии и Уэльса на открытие уголовного дела. Прокуратура настаивала, что это согласие может быть предоставлено и после первого судебного заседания, но Голдспринг отверг её точку зрения как "противоречащую логике".

Решение суда вызвало одобрение у Kneecap и их группы поддержки. Менеджер ансамбля Дэниэл Ламберт повторил, что его подопечные находятся на "правильной стороне истории", а сам Мо Чара выступил с речью перед теми, кто пришёл в суд его поддержать, в которой выразил мнение, что его пытаются преследовать не за терроризм, а за "поддержку Газы". В том же духе высказалась и Мишель О"Нил, занимающая должность первого министра Северной Ирландии: "Эти обвинения были частью расчётливого плана по затыканию ртов всем, кто сопротивляются израильскому геноциду в Газе", – написала она.

Культура
