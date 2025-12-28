Папа Римский процитировал стихи израильского поэта Иехуды Амихая в рождественском обращении
В рождественском послании Urbi et Orbi 25 декабря Папа Римский Лев XIV процитировал стихотворение израильского поэта Иегуды Амихая ("Дикий мир"), противопоставив "настоящий мир" простому прекращению огня. Цитата приведена и в официальном тексте, опубликованном Ватиканом.
В речь вошли следующие строки из стихотворения:
"Не прекращение огня,
и даже не виденье волка и ягнёнка,
скорее –
как в сердце, после упоения восторгом
одной лишь полнится усталостью великой…
Так пусть он явится
подобно полевым цветам –
вдруг, потому что поле
жаждет: природы мира".
В обращении понтифик также говорил о гуманитарном измерении войн и кризисов, отдельно упомянув жителей Газы, а также страдания людей в Йемене, беженцев и мигрантов; он призвал к прекращению конфликтов и к "ответственности" как пути к миру.