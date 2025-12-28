В Киеве умер актер и телеведущий Анатолий Суханов

В Киеве на 55-м году жизни умер актер Киевского академического театра "Колесо" и бывший ведущий детских телепрограмм "Эники-беники" и "Лего-экспресс" Анатолий Суханов. О смерти артиста сообщил коллектив театра.

По данным украинских СМИ, 27 декабря утром Суханова забрала скорая помощь, позже он умер в одной из киевских больниц.

Анатолий Суханов родился 22 декабря 1971 года в Киеве. В 1994 году окончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, в 2006 году – режиссерский факультет. Работал преподавателем в родном вузе. Был актером Киевского ТЮЗа и Киевского драматического театра "Браво". Являлся актером, а затем и режиссером, Киевского академического театра "Колесо" с 2005 года. На телевидении – ведущий детской передачи "Эники-беники" (1993-1995), телеигры "Лего-экспресс" (1995-1997), утренней программы "Новый день" на телеканале "Интер" (2000-2001) и др. Снимался в кино, в том числе в картине "Потерянный рай", в сериале "Штрафбат" и др.