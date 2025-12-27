x
27 декабря 2025
27 декабря 2025
27 декабря 2025
последняя новость: 15:10
27 декабря 2025
Культура

Поданы иски о насилии против продюсера Тайлера Перри, истцы требуют сотни миллионов долларов

Звезды
Скандалы
Сексуальное насилие
время публикации: 27 декабря 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 14:21
Поданы иски о насилии против продюсера Тайлера Перри, истцы требуют сотни миллионов долларов
Jordan Strauss/Invision/AP

Американский продюсер, актер и режиссер Тайлер Перри стал фигурантом еще одного судебного иска о сексуальном насилии. Как сообщает Associated Press, иск в Калифорнии подал актер Марио Родригес, снимавшийся в фильме "Хеллоуин Мэдеи" (2016).

Истец утверждает, что в 2014-2019 годах Перри якобы неоднократно делал ему нежелательные сексуальные предложения и совершал действия сексуального характера. В иске заявлены обвинения в сексуальном насилии и побоях, а также в причинении морального вреда. Сумма требований – не менее $77 млн.

В качестве ответчика также упоминается студия Lionsgate – по версии истца, руководство студии якобы "закрывала глаза" на поведение Перри.

По данным AP, Родригес утверждает, что Перри использовал свой статус в индустрии и обещания ролей, а в одном из эпизодов якобы предложил ему деньги (в иске фигурирует сумма $5 тысяч).

Адвокат Алекс Спиро, представляющий интересы Перри, назвал обвинения "попыткой заработать" и отверг их.

Это уже второй громкий иск против Перри за последние месяцы. Ранее актер Дерек Диксон, работавший над сериалами "Овальный кабинет" и "Безжалостный", обвинил его в сексуальных домогательствах и насилии, требуя $260 млн компенсации. Перри отвергал эти обвинения.

Культура
