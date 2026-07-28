Переводчица "Одиссеи", вдохновившая Нолана, раскритиковала фильм: "Грандиозно и поверхностно"

Профессор классической филологии Пенсильванского университета и переводчица "Одиссеи" Гомера Эмили Уилсон, чей перевод 2017 года Кристофер Нолан называл одним из главных источников вдохновения для своей экранизации, резко раскритиковала фильм режиссера.

В рецензии для London Review of Books Уилсон заявила, что "Одиссее" Нолана не хватает "психологической, эмоциональной, политической и этической глубины", а самому фильму "нечего убедительно сказать" зрителю.

"Я надеялась, что увлеченность Нолана гомеровскими темами подтолкнет его к новым творческим вершинам и поможет создать более убедительных персонажей. Но "Одиссея" сочетает в себе привычную для режиссера грандиозность и поверхностность. Видение фильма слишком хаотично, а персонажи недостаточно проработаны, чтобы воплотить заявленные большие идеи, хотя с масштабными взрывами и гигантами картина справляется прекрасно", – написала Уилсон.

По ее мнению, экранизация утратила многие качества, которые сделали поэму великой.

"Фильму нечего убедительно сказать о времени, памяти, истории, войне или о том, как возвращение одного героя влияет на жизни его семьи, друзей, товарищей и врагов. В нем отсутствует психологическая, эмоциональная, политическая и этическая глубина. Его структура выглядит как дешевый прием. Сценарий ужасен. Ни один из персонажей не обладает убедительной мотивацией. В фильме нет ни одной любовной сцены, а вся еда выглядит отвратительно", – отметила переводчица.

Во время промокампании Нолан неоднократно ссылался на перевод Уилсон. В интервью журналу Empire режиссер рассказывал, что именно первая строка ее версии – "Расскажи мне о сложном человеке" (Tell me about a complicated man) – помогла ему сформировать образ Одиссея, которого в фильме сыграл Мэтт Дэймон.

Однако сама Уилсон подвела итог без компромиссов: "Мне было бы стыдно написать хотя бы одну часть этого сценария".

При этом исследовательница признала, что фильм принес и положительный эффект. В интервью The Sunday Times она отметила, что выход "Одиссеи" вновь пробудил интерес к Гомеру.

"Премьера "Одиссеи" – это событие, которое стоит праздновать. Этот эпос возвращает зрителей в кинотеатры, переводы "Одиссеи", включая мой, стремительно раскупаются. Возможно, фильм даже убедит некоторых университетских администраторов не закрывать факультеты литературы, языков и истории", – сказала Уилсон.

Несмотря на разгромную оценку переводчицы, зрители встретили картину значительно теплее. В первый уикенд "Одиссея" получила высшую оценку A по опросам CinemaScore, стала одним из самых кассовых фильмов года и всего за две недели после премьеры собрала 640 млн. долларов в мировом прокате.