Врата справедливости – необычная выставка израильского художника Саши Окуня

В галерее Фонд искусства Дины Реканати открылась персональная выставка израильского художника Саши Окуня. Выставка состоит из одной картины-фрески, которую нельзя назвать одной картиной. Грандиозная переносная фреска, состоящая из двадцати шести частей, хотя и является одной работой по определению, на самом деле – многоуровневое послание художника.

Художник Саша Окунь о политике, теле и бессмысленности вопроса "что вы имели в виду?" Интервью

"Врата справедливости" (Шаарей цедек) выставлена в галерее Дины Реканати необычным образом. Двадцать шесть частей "досок" составляют двухуровневый полукруг, где зритель находится практически внутри работы. Чтобы выставить работу в галерее, была разработана специальная инженерная конструкция.

Подобная развеска-постановка намного более выигрышна для передачи мыслеощущения и погружения.

Тринадцать персонажей на глубоком чёрном фоне смотрят на зрителя, указывая руками на разные части своих тел. Они слегка прикрыты халатами-накидками, что только подчёркивает откровенную наготу. В центре композиции мужчина в хирургическом костюме опустил глаза и развёл руки. Рядом с ним женщина в халате медсестры и с выступающим животом. Над двумя персонажами светящиеся капельницы-нимбы.

Несмотря на "погружение" зритель не становится равноправным участником действия. Фигуры больше человека в полтора раза, они больше чем повседневность, больше чем ты, значимее, но не настолько, чтобы полностью оторваться от реальности. Эту почти бытовую монументальность использовали древние греки, изображая богов и героев.

И этот размер и цветовые решения не дают зрителю полностью ассоциироваться с изображёнными. Тела на фреске выписаны мелово, их накидки-халаты не содержат цветных теней и немного парят в воздухе, как на иконах и в сценах Сикстинской капеллы Микеланджело. При этом они по-настоящему стоят на земле, их ноги приплюснуты весом тел и состояний, но руки сильны и мышцей и жестом.

Никто не хочет встречаться взглядом с явно больным существом. В полукруге констелляции от этих взглядов некуда деться. Но взгляды образов обращены внутрь, а снаружи они разрешают себе существовать без покрова цивилизации, и хворыми, и безумными, и обнажёнными в своей эмоции. Такими людей видят врачи, полицейские и психиатры.

При этом они не выглядят больными, а точнее выглядят не только больными людьми. Они застыли в моменте, словно древние духи, которых что-то терзает, и, возможно, будет терзать вечно, потому что они бессмертны.

Любое полотно, на котором находится тринадцать персонажей, неизменно отсылает нас к апостольским ассоциациям, будь то тайная вечеря или собор.

Подобие усиливается и тем, что все мужские персонажи обрезаны, а на одном из них цицит (интересно, придёт ли кто-нибудь предъявлять за оскорбление чувств верующих). А все апостолы, кроме Иоанна, как раз умерли мученической смертью. Все фигуры на "полотне", кроме условных медсестры и хирурга-спасителя указывают на виды казней. А один, который, кто, судя по всему, винит и сдаёт нам врача, указывает на него.

Жест разведённых и раскрытых рук хирурга в христианской иконографии означает праведного человека и оранту, просьбу Богородицы о защите. Однако, руки врача опущены, переводя жест в профанное "сделаю что смогу, не от меня зависит".

Ультрамариновой накидкой обычно укрывали Марию, а в красном был Иисус. Художник Саша Окунь проверяет наши знания на прочность и немного нас троллит, нас и все наши религиозные и гендерные ассоциации.

"Врата справедливости" – они и название больницы в Иерусалиме, и вход в Рай, Ад, Лимбо, кому куда положено. Оказавшись частью круга, зрителю приходится понять: ему жалуются, его предупреждают или его осуждают? А также вчитать в работу свои смыслы.

Фонд искусства Дины Реканати, ул. Давид хаМелех 1, здание "Форум", Герцлия Питуах.

Часы работы галереи: по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00; суббота 11:00-14:00, в остальные дни по договорённости с галереей. Вход свободный.

Куратор выставки: Хагай Сегев.

Параллельно у Саши Окуня проходят ещё две выставки:

Выставка «Корпус» в Тель-Авивском музее искусств

Выставка в музее Петах-Тиквы "Тина Калишер, Йоси Шапира и другие".