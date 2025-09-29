Дебра Мессинг примет участие в кинофестивале ЛГБТ-фильмов в Израиле

Актриса Дебра Мессинг, которая после 7 октября активно поддерживает Израиль, получит почетную награду фестиваля ЛГБТ-кино TLVFest , который пройдет в Тель-Авиве с 23 октября по 2 ноября. Награду Мессинг вручат на церемонии закрытия фестиваля, на котором Мессинг будет присутствовать. На церемонии открытия Дана Интернэшнл получит специальный приз за особый вклад в израильскую и ЛГБТ-культуру.

Дебра Мессинг с начала войны активно поддерживает Израиль и стала продюсером и одним из спикеров в документальной ленте Вэнди Сакс "8 октября", которая рассказывает о том, как нападение террористов ХАМАСа на юг Израиля и начало войны в Газе спровоцировали антиизраильские выступления в американских университетах. Мессинг также выступила против призывов кинематографистов бойкотировать израильский кинематограф и подписала открытое письмо в числе 1200 других сотрудников киноиндустрии, которые заявили, что призывающие к бойкоту "оказались на одной стороне с темным наследием антисемитизма".