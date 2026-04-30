В центре Лондона установлена статуя Бэнкси

В центре Лондона установлена новая работа Бэнкси: скульптура мужчины в костюме, который идет вперед с флагом в руках, при этом полотнище полностью закрывает его лицо.

Статуя с подписью "Banksy" была установлена в ночь на 30 апреля на постаменте на площади Ватерлоо, недалеко от Букингемского дворца.

Бэнкси подтвердил авторство, опубликовав в Instagram видео установки скульптуры.

Британские СМИ трактуют эту работу как политическое высказывание, в том числе как критику слепого патриотизма. The Guardian отмечает, что Бэнкси ранее уже работал со скульптурой: одна из его известных ранних работ – "The Drinker", установленная в Лондоне в 2004 году.