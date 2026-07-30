Звезды кей-попа отказались от "Грэмми" после появления отдельной категории для азиатской поп-музыки

Группа BTS объявила, что не будет подавать свои работы на рассмотрение премии "Грэмми-2027", церемония которой состоится 7 февраля следующего года. Соответствующее заявление одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram все семь участников коллектива – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V и Jungkook.

"Мы решили не подавать свои работы на рассмотрение "Грэмми" в этом году. Мы надеемся, что нашу музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, а не разделять по региону или языку", – говорится в заявлении.

Решение BTS связано с тем, что ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи США представила новую номинацию Best Asian Pop Music Performance ("Лучшее исполнение азиатской поп-музыки"). В ней могут участвовать композиции, созданные или получившие широкое признание на азиатских музыкальных рынках, включая K-pop, J-pop и C-pop, при условии использования одного или нескольких азиатских языков.

Заявление группы вызвало широкий общественный резонанс. Исполнительный директор Recording Academy Харви Мейсон – младший заявил, что уважает решение музыкантов.

"Мне жаль слышать, что BTS решили не участвовать в процессе отбора на "Грэмми" в этом году, но как музыкант я понимаю и уважаю их решение", – сказал он.

Одновременно Мейсону пришлось ответить на волну критики, обрушившуюся на Академию после создания новой категории. В комментариях к официальным публикациям "Грэмми" пользователи задавались вопросом, почему для британских, канадских или латиноамериканских исполнителей не существует аналогичных региональных номинаций. Многие поклонники BTS обвинили Recording Academy в попытке фактически вывести K-pop-артистов из борьбы за главные награды, ограничив их отдельной нишевой категорией. Другие прямо заявили, что больше не доверяют объяснениям Академии.

BTS уже несколько раз номинировались на "Грэмми", в том числе в категориях Best Pop Duo/Group Performance и Best Music Video, однако ни разу не становились лауреатами. При этом с 2019 года все семь участников являются голосующими членами Recording Academy.

Ожидалось, что в 2027 году группа впервые сможет получить премию. После завершения обязательной военной службы участники BTS выпустили в марте свой пятый студийный альбом Arirang, который возглавил американские чарты Billboard и получил широкий международный отклик.

Сейчас коллектив находится в мировом турне World Tour Arirang. Недавно BTS завершили европейскую часть гастролей концертом в Париже, а затем выступили на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси группа исполнила хит Dynamite в рамках совместного 11-минутного выступления с Мадонной, Шакирой и Джастином Бибером.