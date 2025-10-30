x
Стивен Спилберг снимает фильм об НЛО с композитором "Списка Шиндлера"

время публикации: 30 октября 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 09:01
Стивен Спилберг снимает фильм об НЛО с композитором "Списка Шиндлера"
Режиссер Стивен Спилберг воссоединится со своими давними соавторами в новом проекте – сценаристом Дэвидом Кеппом и композитором Джоном Уильямсом. Они работают над фильмом об НЛО по заказу студии Universal Pictures. Детали сюжета нового проекта не раскрываются. Но, по информации comingsoon.net, в картине снимаются Эмили Блант, Джош О"Коннор и Колин Фёрт. Премьера фильма запланирована на лето 2026 года.

Дэвид Кепп – автор сценариев к картинам Спилберга "Парк Юрского периода", "Война миров" и "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа". Для Спилберга и Уильямся это будет 30-й совместный проект. Джон Уильямс написал музыку к фильмам "Список Шиндлера", "Челюстри", "Инопланетянин", "Парк Юрского периода" и многим другим.

