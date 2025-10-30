Презентацию фильма "Злая: Навсегда" призвали бойкотировать из-за Израиля

В преддверии выхода второй части фильма "Злая: Навсегда" телеканал NBC оказался в центре скандала из-за пропалестински настроенных пользователей соцсетей. Продюсеры канала запланировали показ специального промо-мероприятия с участием звезд картины, которое будет транслироваться по всему миру в преддверии премьеры фильма. В том числе и в Израиле. На официальной странице фильма в социальной сети Instagram, а также в тизерах и трейлерах анонс трансляции сопровождался указанием точного времени показа в разных часовых поясах, включая Израиль. Это вызвало бурю критики со стороны пропалестински настроенных пользователей, которые потребовали удалить израильское время показа. Пост вскоре был удален. Однако израильские компании HOT и yes подтверждают, что специальный выпуск выйдет в эфир в Израиле, как и было запланировано.

В спецвыпуск вошли два новых трека в исполнении звезд фильма. В Израиле его покажут компании HOT и yes 7 ноября. Прокат фильма "Злая: Навсегда" в израильских кинотеатрах стартует 20 ноября.