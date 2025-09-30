x
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
последняя новость: 19:05
30 сентября 2025
Культура

Умер актер Геннадий Нилов, звезда легендарного ромкома "Три плюс два"

время публикации: 30 сентября 2025 г., 18:20
Умер актер Геннадий Нилов, звезда легендарного ромкома "Три плюс два"
Советский актер Геннадий Нилов, известный по таким фильмам, как "Три плюс два", "Капитан Немо", "Белое проклятие", скончался в Санкт-Петербурге за несколько дней до своего 89-летия от сердечной недостаточности.

В романтической комедии "Три плюс два", где его партнерами по съемочной площадке были Андрей Миронов, Наталья Кустинская, Наталья Фатеева и Евгений Жариков, он исполнил роль физика Степана Сундукова ("Сундук" и "Доктор") – единственного из компании молодых людей, оставшегося без пары.

Геннадий Нилов в течение 34 лет работал на киностудии "Ленфильм", и в 1993 году был уволен по сокращению штатов – после этого он решил не возвращаться в актерскую профессию.

Его сын Алексей Нилов стал известным актером, исполнившим роль Андрея Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей" и его продолжениях.

Культура
