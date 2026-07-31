Пол Маккартни впервые в карьере номинирован на Mercury Prize

Сэр Пол Маккартни впервые за свою многолетнюю карьеру вошел в шорт-лист одной из самых престижных музыкальных наград Великобритании – Mercury Prize. Номинацию 84-летнему исполнителю принес новый альбом 'The Boys Of Dungeon Lane'.

Премия Mercury ежегодно присуждается за лучший альбом исполнителя из Великобритании или Ирландии и считается одной из главных независимых музыкальных наград страны.

Несмотря на десятки премий "Грэмми", Brit Awards и мировой статус одного из самых влиятельных музыкантов в истории, Маккартни до сих пор ни разу не попадал в число номинантов Mercury Prize.

Победителя Mercury Prize 2026 объявят 22 октября на торжественной церемонии, которая пройдет на сцене Utilita Arena в Ньюкасле.