О жизни – радости. Борис Гребенщиков и "Бхагавад-гита" в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум". Предыдущие передачи с ним выходили в 2024, 2020, 2019 и 2014 годах.

Неделю назад вышла первая часть разговора – попытки исследовать самих себя по книге "Бхагавад-гита" через призму детских вопросов. Сегодня представляем вам вторую часть этого разговора.

Откуда берется карма?

Карма берется из законов физики. Любое действие вызывает противодействие. Ты дал в морду, тебе дали в морду – карма.

Что значит уметь отдавать и уметь получать?

Для начала человек берет и берет. Потом ему начинает надоедать. А потом он понимает, что пора отдавать. И чем больше он отдает, тем ближе ко Всевышнему. Потому что Всевышний не может ничего брать. Он и так есть Всё.

Кто такой добрый человек?

Тот, кто понимает, что только то, что ты отдаешь, остается с тобой.

О чем ты думал всю свою жизнь?

О чепухе. Всё, о чем можно думать – чепуха. Всё настоящее ты знаешь и так.

Назови свою жизнь одним словом?

Радость.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка