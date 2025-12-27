В ХАМАСе начата подготовка к выборам главы политбюро организации

Источники, близкие к руководству ХАМАСа, сообщили саудовскому телеканалу "Аш-Шарк" о решении провести в ближайшее время выборы нового главы политбюро организации.

В Общем совете Шуры, в который входят около 50 человек, представляющих сектор Газы, Западный берег и диаспору, начата подготовка к выборам. Как отмечает телеканал, это позволяет предположить, что выборы состоятся в ближайшие дни или недели.

"Аш-Шарк" называет главными кандидатами на пост двух человек – главу политбюро ХАМАСа в Газе Халила аль-Хайу и экс-главу политбюро Халида Машаля. Источники телеканала отмечают, что аль-Хайя пользуется большей поддержкой, не ограничивающейся сектором Газы, и поэтому имеет больше шансов на победу.