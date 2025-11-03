Роднянский снял свой фильм с фестиваля IDFA в знак протеста против бойкота израильтян

Продюсер и режиссёр Александр Роднянский отказался от участия своего фильма "Записки настоящего преступника" в Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), после того как организаторы объявили о недопуске фильмов и организаций, связанных с Израилем.

В своём заявлении Роднянский подчеркнул, что его решение основано на принципах, а не на национальной принадлежности. "Мой фильм не израильский, и я сам не израильтянин, – заявил продюсер. – Я украинец, и моё решение основано не на национальности, а на принципах, которых я придерживаюсь всю жизнь. Нельзя судить нацию – только людей по их поступкам, а не по их паспортам".

Кинематографист отметил, что израильские режиссёры известны своими антивоенными и критическими позициями, нередко расходящимися с линией правительства и армии, и именно такие голоса сегодня подвергаются цензуре.

"Те институты, которые IDFA бойкотирует, финансируются государством, но деньги распределяют независимые комиссии, – пояснил Роднянский. – Более того, правительство неоднократно пыталось цензурировать фильмы, снятые на эти средства. Бойкот таких организаций – это лицемерие".

Роднянский назвал решение IDFA "опасным прецедентом" и "двойными стандартами", подчеркнув, что многие национальные киноинституты, включая восточноевропейские, не смогли бы существовать без государственной поддержки.

Он напомнил, что именно за счёт израильских государственных фондов были сняты антивоенные картины "Ливан", "Фокстрот", "Вальс с Баширом", "Синонимы", "Колено Ахед" и "Да":

"Это не делает их менее сильными и значимыми", – заявил Роднянский.

Продюсер также сослался на заявление организации "Британские адвокаты за Израиль", согласно которому бойкот израильских киноинститутов нарушает британский Закон о равенстве и создаёт прецедент дискриминации по национальному, этническому признакам.