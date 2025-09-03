Новая песня Ханана Бен Ари основана на сообщении его брата, воевавшего в Ливане

Знаменитый израильский певец Ханан Бен Ари выпустил новую песню с коротким названием "אחי" ("Мой брат"). Она действительно посвящена родному брату музыканта, Амихаю Бен Ари, резервисту бригады "Голани". Артист рассказал, что песня была написана примерно год назад, перед праздником Рош а-Шана, когда он получил от Амихая голосовое сообщение на WhatsApp. В нём резервист рассказал о том, что у всех солдат в его части отбирают телефоны и что они отправляются на ответственное боевое задание на территорию Ливана.

Ханан Бен Ари подчеркнул, что за все годы военной службы его брата он никогда не оставлял таких сообщений – это говорит о том, что риск для жизни Амихая и его сослуживцев в тот раз был намного выше обычного. Музыкант попробовал перезвонить брату, но его телефон уже был отключён. Как признался артист, все праздники год назад прошли в молитвах о жизни и здоровье Амихая и его друзей – а ещё именно тогда ему пришла идея песни, посвящённой Амихаю: вскоре был сочинён текст, а также гитарная партия в стиле любимого музыканта братьев Бен Ари, Эхуда Баная. К счастью, Амихай Бен Ари вернулся с операции в Ливане целым и невредимым.

"Я посвящаю эту композицию моему старшему брату и всем остальным героям, сражающимся за нас, – написал Ханан Бен Ари, – а также их семьям и друзьям, которые не спят ночами, молясь за благополучное возвращение своих близких. Что до семей тех, кто уже не вернётся к нам, я крепко вас обнимаю".