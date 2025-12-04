Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии: "Евровидение" не должно состояться без Израиля

Накануне заседания ассамблеи Европейского вещательного союза, где собираются рассмотреть вопрос о возможном отстранении Израиля от участия в "Евровидении", госминистр по вопросам культуры и СМИ ФРГ Вольфрам Ваймер высказал однозначное неприятие возможного отстранения. "Израиль должен участвовать в "Евровидении", – однозначно заявил Ваймер агентству Reuters. – "Евровидение" не должно состояться без Израиля". Таким образом Ваймер поддержал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее говорил, что отстранение Израиля от конкурса станет скандалом, и Германии не стоит принимать участие в "Евровидении", если это произойдет. Ваймер поддержал Мерца, сказав, что Германия должна бойкотировать конкур, если Израиль не будет принимать в нем участие.

Заседание ассамблении Европейского вещательного союза должно проходить 4 и 5 декабря в Женеве. Главный вопрос на повестке дня – отстранение Израиля, на котором настаивают общественные телеканалы Испании, Нидерландов, Словении и Ирландии. В Испании и Словении заявляют, что если Израиль будет допущен к конкурсу, они откажутся от участия. В Испании объясняют свое решение тем, что израильские исполнители используют площадку "Евровидения" для политических демонстраций. Ранее страны, требующие отстранить Израиль от конкурса, заявляли, что делают это в знак протеста против войны в Газе.

Конкурс "Евровидение" должен пройти в Вене (Австрия) в мае 2026 года. Победитель "Евровидения-2025" JJ (Йоханнес Пич), благодаря которому конкурс пройдет в австрийской столице, неоднократно выступал за отстранение Израиля от конкурса. В ноябре Израиль посетил генеральный директор Австрийской ассоциации общественного вещания Рональд Вайсман, который заявил: "Израиль -- неотъемлемая часть "Евровидения". Представители Израильской корпорации телерадиовещания "Кан" вылетели в Женеву, чтобы принять участие в обсуждении на ассамблее.