"Кан" меняет правила выбора песни для "Евровидения": участвовать могут все и ИИ

Корпорация общественного вещания "Кан" объявила о введении новых правил процедуры выбора песни, которая будет представлять Израиль на конкурсе "Евровидение" в мае 2026 года. Причиной перемен стала критика системы отбора – в прошлом году и ранее процедуру обвиняли в непрозрачности и недоступности для широкого круга претендентов на участие.

Это и станет главным изменением в процессе отбора претендентов – теперь любой израильский автор, официально зарегистрированный в АКУМ, сможет подать свою песню, согласно открытому конкурсу, который будет опубликован в ближайшие недели. Из поданных заявок комиссия, созданная "Кан", должна будет отобрать 40 композиций, которые дальше будут переданы в финальную комиссию, у которой теперь будет расширенный состав – в ней будут голосовать не только причастные к работе корпорации "Кан" деятели культуры, но и представитель от компании "Кешет". Еще одно важное нововведение – авторы, чьи песни уже были дважды представлены на "Евровидении", больше не смогут участвовать в конкурсе.

Это решение – отголосок прошлогоднего сканадала, когда музыканты грозили подать на корпорацию "Кан" в Верховный суд, поскольку второй год подряд для участия в "Евровидении" была представлена песня Керен Пелес. Музыканты тогда подчеркнули и еще одну проблему отбора: песни в черновом варианте подавались в исполнении авторов, таким образом члены комиссии знали, за чье произведение голосуют. Кроме того, отмечалось, что в проведенном голосовании присутствовал конфликт интересов, поскольку Керен Пелес сотрудничает с продюсерской компанией Teddy Productions, представители которой участвовали в отборе. Теперь подобные нарушения прозрачности процедуры отбора песни для "Евровидения" должны быть устранены. Во-первых, представлять композиции на конкурс в собственном исполнении запрещено – музыканты могут попросить исполнить свою песню коллег или даже привлечь ИИ. И проголосовать "за своего" кандидата отборщики не смогут. Во-вторых, за работой комиссии будет наблюдать независимый представитель, которого, правда, выберет "Кан". Впрочем, уже эти принятые нововведения стали результатотом работы внешнего эксперта – композитора Йоава Гиная, которого "Кан" привлекла для выработки рекомендаций по реформированию процесса выбора песни. Гинай изучил предыдущий опыт работы комиссии, и нынешние реформы стали результатом его экспертной оценки и рекомендаций.

Окончательная версия правил участия и отбора композиции для "Евровидения" будет опубликована в ближайшие недели. Все это происходит на фоне сомнений, сможет ли вообще Израиль принять участие в "Евровидении-2026". В ближайшие дни должна состояться генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, где пройдет обсуждение вопроса участия Израиля в конкурсе. Ранее одна из важных стран-участниц "Евровидения", Испания заявила, что не будет участвовать в конкурсе, если Израиль будет допущен. Испания обвиняет Израиль в том, что он использует свои выступления на "Евровидении" в политических целях. В требовании не допускать Израиль на конкурс испанцев поддержали Ирландия и Словения.