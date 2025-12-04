В Абу-Даби открылся новый национальный музей, построенный в виде крыльев сокола

В культурном районе острова Саадият в Абу-Даби открылся Zayed National Museum – новый национальный музей Объединенных Арабских Эмиратов, посвященный истории страны и шейху Аль Нахайяну, ее основателю. Музей открылся для широкой публики 3 декабря, сразу после празднования Дня национального единства ОАЭ.

Зданию музея архитектурные журналы посвящают много страниц, называя его новой архитектурной доминантой Абу-Даби, продолжающей линию совмещения исторического контента с экологичной, но современной формой подачи.

Музей поднимается в небо на 125 метров. Пять стальных крыльев сокола, любимой птицы шейха, расположены на крыше основного здания. Они также являются термальными трубами, помогающими вентиляции и охлаждению здания, что сокращает расходы и бережет природу.

Проект бюро Foster + Partners под руководством Нормана Фостера – это одновременно погоня за двумя трендами – инновация архитектурных форм и забота об экологии, сильная сторона современной архитектуры в Персидском заливе.

В музее – шесть постоянных галерей и зал для временных выставок. В экспозиции около 1500 предметов – археологические находки, артефакты возрастом до 300 тысяч лет, исторические документы и научно-образовательные программы.

Ночью здание меняет свой облик при помощи мультимедийной подсветки.

Маршрут посетителя выстраивается от доисторического заселения территории до формирования современного государства, охватывая триста тысяч лет истории региона. Особый акцент сделан на биографии шейха Зайда и трансформации Эмиратов за последние десятилетия.