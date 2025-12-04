Молдова и Израиль готовятся подписать соглашение о совместном производстве фильмов

Министр культуры Молдовы Кристиан Жердан сообщил, что Кишинёв и Иерусалим находятся на завершающем этапе подготовки межгосударственного соглашения в сфере кинематографии. Документ должен упростить сотрудничество между киностудиями двух стран. Об этом Жердан рассказал после встречи с послом Израиля в Молдове Йорамом Элроном.

Между странами уже действует соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодёжной политики и спорта, а также протокол о взаимном открытии культурных центров. По словам министра, Молдова и Израиль уже реализуют ряд совместных культурных проектов: выставки, посвящённые еврейскому наследию, сотрудничество между музеями, а также привлекаются специалисты к исследованиям и сохранению культурного наследия.