Скандалы вокруг "Мисс Вселенная 2025": иск о клевете и обвинения в нечестной игре

Директор "Мисс Вселенная Таиланд" и президент организации "Мисс Вселенная Азии и Океании" Нават Ицарагрисил подал в суд на обладательницу титула "Мисс Вселенная 2025" Фатиму Бош Фернандес, обвинив ее в клевете, сообщает ndtv.com.

Финальное шоу "Мисс Вселенная 2025". Фоторепортаж

"Мисс Вселенная – 2025". Красочное шоу в национальных костюмах

60-летний Нават Ицарагрисил заявляет, что никогда не называл 25-летнюю Фатиму Бош "тупой". По его словам, его оклеветали, раздув скандал незадолго до финала конкурса.

Как сообщали СМИ, после начала конкурса "Мисс Вселенная", когда участниц собрали вместе, Ицарагрисил отчитал Бош (за задержку с размещением рекламного контента) публично, на общем собрании, на глазах у всех прочих конкурсанток. Когда Фатима резко отреагировала на слова директора, тот позвал охрану, чтобы вывести "нарушительницу" из зала и пригрозил дисквалифицировать не только ее, но и тех, кто ее поддерживал. После этого "Мисс Мексика" покинула зал, и многие другие девушки присоединились к ней в знак солидарности. О скандале сообщал телеканал BBC, видеозапись происходившего широко разошлась в интернете.

Позже Фатима Бош заявила журналистам, что директор конкурса проявил "неуважение" и называл ее "тупой". Нават Ицарагрисил в ответ сказал, что его слова были неправильно поняты. Сначала директор конкурса не столько оправдывался, сколько продолжал нападки и намекал, что мексиканка якобы была не в состоянии понять его слова и что она нанесла "ущерб" конкурсу. Но позже, после вмешательства руководства международной организации Miss Universe, таиландский руководитель сменил тональность своих заявлений и принес извинения.

Президент Miss Universe Organization, мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту тогда подверг Ицарагрисила резкой критике.

Помимо иска о клевете со стороны директора "Мисс Вселенная Таиланд", Фатиме Бош приходится защищаться и от обвинений в том, что корона досталась ей незаслуженно. Вышедший из состава жюри накануне финала музыкант и предприниматель Омар Харфуш, ранее обвинявший организаторов в нечестной игре, в интервью New York Post заявил, что отец Фатимы руководит мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex и имеет деловые связи с организаторами Miss Universe. По словам Харфуша, ТОП-30 конкурса был предопределен заранее и семья Бош оказывала давление, чтобы Фатима была объявлена победительницей. Сама Фатима Бош отвергла эти обвинения, заявив: "Корону за деньги не купишь". Организация "Мисс Вселенная" заявила: "Конкурс проводится в рамках прозрачной и контролируемой процедуры". Но скандал не угасает, и многие комментаторы выражают сомнение в том, что победа была безупречной.