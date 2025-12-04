Keshet International и Sony Pictures Television подпишут многолетний договор о совместных проектах

Израильская медиакомпания Keshet заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с голливудской студией Sony Pictures Television. Согласно договору, Sony Pictures Television получит эксклюзивные права на разработку и производство англоязычных адаптаций контента канала 12-го канала израильского телевидения. Первым таким проектом станет адаптация комедийного сериала "Четыре жениха" ("בקרוב אצלך"), премьера которого в Израиле состоялась в ноябре прошлого года. Разработкой американской версии шоу занимается сценаристка киномюзикла "Злая" Дана Фокс. Она же станет исполнительным продюсером проекта. Кроме того, Keshet и Sony Pictures Television планируют работать над созданием новых совместных проектов.

"Keshet и Sony разделяют творческое видение и страсть к уникальным историям, которые находят отклик у аудиторий по всему миру. Партнёрство с Sony – это естественный следующий шаг для Keshet Studios", – цитирует генерального директора Keshet International Карен Шахар издание Deadline.