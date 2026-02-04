Джоан Роулинг опровергла слухи о связях с Джеффри Эпштейном

Писательница Джоан Роулинг опровергла утверждения о том, что она якобы имела какие-либо контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних, и приглашала его на спектакль по своим книгам.

Поводом для обсуждений в соцсетях стала публикация очередного массива документов по делу Эпштейна Министерством юстиции США. В них упоминалось выписанное на имя Эпштейна приглашение на официальную бродвейскую премьеру спектакля "Гарри Поттер и Проклятое дитя", состоявшуюся 22 апреля 2018 года – уже после осуждения Эпштейна. Некоторые пользователи предположили, что приглашение было направлено лично Роулинг.

Отвечая на обвинения в соцсети X, писательница заявила, что ни она, ни члены ее команды никогда не встречались с Эпштейном, не общались с ним и не приглашали его на какие-либо мероприятия.

Дальнейший анализ документов показал, что билеты были отправлены Эпштейну продюсерами спектакля после запроса от его соратницы Пегги Сигал. В письме главе Playground Entertainment Колину Каллендеру Сигал указала, что "очень важный друг" хотел бы посетить премьеру. При этом нет свидетельств того, что Каллендер знал, о ком именно шла речь.

Согласно тем же документам, Эпштейн в итоге не смог попасть на премьеру. Несмотря на полученные билеты, его имени не оказалось в списке приглашенных, о чем он сообщил Сигал на следующий день.