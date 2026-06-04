Вим Вендерс снял с проката свой фильм 1975 года из-за сцены с 13-летней Настасьей Кински топлес

Немецкий режиссер Вим Вендерс объявил о прекращении распространения своего фильма 1975 года "Ложное движение" из-за сцены с участием Настасьи Кински, которой на момент съемок было 13 лет.

Соответствующее заявление было опубликовано фондом Wim Wenders Foundation. В нем режиссер признал, что юная актриса не получила должной защиты во время работы над картиной.

"Как единственный человек, ответственный за создание "Ложного движения", который до сих пор жив, я признаю, что тогда Настасью Кински следовало защитить лучше. За это я приношу ей свои безоговорочные извинения", – заявил Вендерс.

Поводом для решения стала многолетняя критика со стороны самой Кински. Актриса неоднократно заявляла, что в фильме присутствует сцена с ее обнаженной грудью, снятая, когда она была несовершеннолетней. В недавнем интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung она сказала: "Это был мой первый фильм, он был моим первым режиссером, и он меня не защитил".

Под публикацией фонда появился комментарий от аккаунта, принадлежащего Кински, в котором актриса отметила, что просила обратить внимание на проблему много лет назад.

Фильм "Ложное движение", снятый по мотивам романа Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера", стал дебютом Кински в кино. Позднее она вновь сотрудничала с Вендерсом в фильмах "Париж, Техас" и "Так далеко, так близко!".

По словам режиссера, картина останется недоступной для показа и распространения до тех пор, пока не будет найдено решение, устраивающее все стороны. Выступая 29 мая на церемонии вручения Немецкой кинопремии, Вендерс признал, что сегодня подобная сцена вряд ли была бы снята в том виде, в каком она появилась в фильме. Однако он подчеркнул, что ситуация поднимает более широкий вопрос о том, как современному обществу следует обращаться с произведениями, созданными в другую эпоху. Он также заявил, что до сих пор не пришел к окончательному решению, стоит ли вносить изменения в картину спустя десятилетия после ее выхода.

Эти слова вызвали новую волну критики. Адвокат Кински Кристиан Шерц подчеркнул, что речь идет не о цензуре или "культуре отмены", как, по его мнению, пытался представить ситуацию режиссер. Юрист заявил, что если спорная сцена не будет удалена, в ближайшее время будет подан иск.

Кинокритик Аннет Брауэрхох в интервью Deutschlandfunk также раскритиковала позицию Вендерса. По ее словам, обращаясь к общественности и Немецкой киноакадемии с призывом обсудить проблему, режиссер фактически попытался переложить ответственность.

"Ложное движение" считается одной из ключевых работ раннего периода творчества Вендерса и входит в так называемую "дорожную трилогию" режиссера.