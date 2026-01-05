Гильермо дель Торо: "Когда вам говорят, что искусство неважно, это всегда прелюдия к фашизму"

Получая награду за режиссуру на международном кинофестивале в Палм-Спрингс, автор "Франкенштейна" Гильермо дель Торо призвал молодых режиссёров никогда не слушать тех, кто говорит, что "искусство не важно", потому что это "всегда предвестник фашизма".

Гильермо дель Торо. Фотогалерея

"Будьте добрыми, будьте вовлечёнными, верьте в своё искусство, – сказал он. – Когда вам говорят, что искусство не важно, это всегда пролог к фашизму. Когда говорят, что оно не имеет значения, когда говорят, что какое-то проклятое приложение может создавать искусство, вы отвечайте: если это настолько не важно, почему тогда им так сильно хочется это заполучить? Ответ – потому что они думают, что могут обесценить всё, что делает нас чуточку лучше, чуточку человечнее. И это приводит к появлению монстров".

Гильермо дель Торо – один из главных исследователей феномена фашизма в мировом кинематографе и один из самых ярых противников использования искусственного интеллекта в искусстве. Свой последний фильм – "Франкенштейн" – дель Торо снимал в реальных декорациях, категорически отказываясь от услуг ИИ или компьютерных технологий для создания антуража картины. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Венеции, номинирована на премию "Золотой глобус", а исполнитель роли Существа Джейкоб Элорди получил приз в номинации "Лучшая роль второго плана" премии "Выбор критиков".