x
05 января 2026
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 10:05
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Гильермо дель Торо: "Когда вам говорят, что искусство неважно, это всегда прелюдия к фашизму"

Венеция
Золотой Глобус
Звезды
время публикации: 05 января 2026 г., 09:29 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 09:29
Гильермо дель Торо: "Когда вам говорят, что искусство неважно, это всегда прелюдия к фашизму"
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Получая награду за режиссуру на международном кинофестивале в Палм-Спрингс, автор "Франкенштейна" Гильермо дель Торо призвал молодых режиссёров никогда не слушать тех, кто говорит, что "искусство не важно", потому что это "всегда предвестник фашизма".

Гильермо дель Торо. Фотогалерея

"Будьте добрыми, будьте вовлечёнными, верьте в своё искусство, – сказал он. – Когда вам говорят, что искусство не важно, это всегда пролог к фашизму. Когда говорят, что оно не имеет значения, когда говорят, что какое-то проклятое приложение может создавать искусство, вы отвечайте: если это настолько не важно, почему тогда им так сильно хочется это заполучить? Ответ – потому что они думают, что могут обесценить всё, что делает нас чуточку лучше, чуточку человечнее. И это приводит к появлению монстров".

Гильермо дель Торо – один из главных исследователей феномена фашизма в мировом кинематографе и один из самых ярых противников использования искусственного интеллекта в искусстве. Свой последний фильм – "Франкенштейн" – дель Торо снимал в реальных декорациях, категорически отказываясь от услуг ИИ или компьютерных технологий для создания антуража картины. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Венеции, номинирована на премию "Золотой глобус", а исполнитель роли Существа Джейкоб Элорди получил приз в номинации "Лучшая роль второго плана" премии "Выбор критиков".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 ноября 2025

"Франкенштейн" Гильермо дель Торо: что с ним не так