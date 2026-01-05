Микки Рурк попросил у фанатов денег, чтобы не остаться без дома

Голливудский актер Микки Рурк вынужден был обратиться к фанатам за финансовой помощью, в противном случае он может остаться бездомным.

По информации СМИ, в декабре актер получил уведомление, что за ним числится долг за аренду дома в Лос-Анджелесе в размере 60 тысяч долларов. Если актер не сможет расплатиться, арендодатель имеет право выселить актера из дома. Кампания на GoFundMe под названием "Help Mickey Rourke Stay in His Home" уже собрала около $50000 при цели $100000. В описании сбора говорится, что когда актер ушел из кино в бокс, он потерял все и получил "физические и эмоциональные шрамы". При этом, по словам авторов петиции, "киноиндустрия, которая когда-то его прославляла", никак не помогла Рурку.

"Слава не защищает от трудностей, а талант не гарантирует стабильности, – добавляют авторы текста. – В итоге остаётся человек, который заслуживает достоинства, жилья и шанса снова встать на ноги".

73-летний актер снял дом в Лос-Анджелесе 30 марта, заключив договор на аренду за 5200 долларов в месяц. Вскоре цену подняли до 7000. В итоге у актёра накопился долг. По информации СМИ, платить за аренду он перестал уже со второго месяца проживания.