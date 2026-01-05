x
Культура

Звезда "Очень странных дел" вытеснил Тейлор Свифт с первого места в рейтинге Spotify

Сериал
Netflix
время публикации: 05 января 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:36
Звезда "Очень странных дел" вытеснил Тейлор Свифт с первого места в рейтинге Spotify
Scott A Garfitt/Invision/AP

Песня звезды сериала "Очень странные дела" Джо Кири, сыгравшего одного из главных героев шоу, сместила трек Тейлор Свифт 2025 года "The Fate of Ophelia" с первого места в чарте Spotify. Кири – фронтмен группы Djo. Его композиция "End of Beginning", которая сейчас занимает первое место по популярности главной музыкальной площадки в мире, вошла в альбом "Decide", который вышел еще в 2022 году.

Заслуга такого прорыва давней композиции Кири, конечно, в сериале "Очень странные дела". Кири сыграл там одного из самых любимых фанатами персонажей – Стива Харрингтона, и после выхода финальной части шоу поклонники проекта находят в сети весь связанный с актерами контент.

Финальная серия пятого сезона шоу "Очень странные дела" вышла на стриминговой платформе Netflix и в избранных кинотеатрах 31 декабря 2025 года и собрала почти 60 млн.просмотров. Фильм длился два часа, а из-за ажиотажа поклонников серверы Netflix не выдержали и сервис некоторое время был недоступен. Это уже третий раз, когда выход серий "Очень странных дел" обрушил платформу из-за наплыва зрителей. Всего сериал посмотрели рекордные 1.2 миллиарда раз, что сделало его самым популярным шоу платформы.

