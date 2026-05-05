05 мая 2026
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

"Золотая" статуя Дональда Трампа установлена в его гольф-клубе в Майами

Дональд Трамп
время публикации: 05 мая 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 10:16
Гольф-клуб Trump National Doral
Wikipedia.org. Фото: Cfmyers

В гольф-клубе Trump National Doral в Майами появилась позолоченная статуя Дональда Трампа высотой около 22 футов вместе с постаментом. Установка скульптуры состоялась после затяжного конфликта между заказчиками и автором работы из-за оплаты.

15-футовая бронзовая статуя была покрыта золотыми листами по предложению скульптора Алана Коттрилла из Огайо. По его словам, идея пришлась заказчикам по душе сразу: "Это было как предложить ледяную воду человеку, умирающему от жажды", – рассказал он изданию Daily Beast.

Проект был заказан группой криптоинвесторов для продвижения мем-коина $PATRIOT. Изначальная стоимость в 300 тысяч долларов выросла до 360 тысяч после добавления позолоты. Дополнительно Коттрилл потребовал оплату за использование изображений статуи в маркетинге токена до окончательного расчета, назвав это нарушением авторских прав.

Стороны договорились о дополнительном вознаграждении, однако выплаты прекратились, когда заказчики все еще были должны около 90 тысяч долларов. В ответ скульптор отказался передавать работу и держал ее в неизвестном месте до полного расчета.

Конфликт был урегулирован лишь в конце прошлого месяца после банковского перевода на сумму 96 750 долларов. После этого статую доставили и установили на территории клуба.

Скульптура, получившая неофициальное название "Дон Колосс", изображает Трампа с поднятым кулаком – жест, который он сделал после покушения в 2024 году. Установка совпала с проведением турнира PGA Tour, и статуя быстро стала предметом обсуждения среди игроков и зрителей.

В интернете скульптура вызвала широкий резонанс: критики сравнивают ее масштаб и стиль с памятниками авторитарных лидеров, включая Ким Ир Сена в Северной Корее, тогда как сторонники называют ее данью уважения.

