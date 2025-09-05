x
Культура

"Война – это рак конкуренции". Михаил Шейтельман в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 05 сентября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 07:06
"Война – это рак конкуренции". Михаил Шейтельман в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Война – это рак конкуренции". Михаил Шейтельман в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель, проживающий в Киеве и освещающий украинско-российскую войну.

"По какой дорожке ты водишь своих друзей?"

"Я своих друзей веду вверх... Там (в горах) ценится только дружба, а больше – ничего".

"Что такое талант, и зачем он дается людям?"

Талант – это тяжкое бремя... Это твое обязательство перед людьми.

"А каков ваш талант?"

У меня талант – упрощать.

"Зачем люди воюют?"

Война – это программная ошибка, это рак конкуренции.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Шейтельманом

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

