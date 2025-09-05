"Война – это рак конкуренции". Михаил Шейтельман в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель, проживающий в Киеве и освещающий украинско-российскую войну.
"По какой дорожке ты водишь своих друзей?"
"Я своих друзей веду вверх... Там (в горах) ценится только дружба, а больше – ничего".
"Что такое талант, и зачем он дается людям?"
Талант – это тяжкое бремя... Это твое обязательство перед людьми.
"А каков ваш талант?"
У меня талант – упрощать.
"Зачем люди воюют?"
Война – это программная ошибка, это рак конкуренции.
