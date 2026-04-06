Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля в Лондоне из-за участия Канье Уэста

Компания Pepsi решила отказаться от спонсорства лондонского Wireless Festival после того, как стало известно, что главным артистом мероприятия станет Канье Уэст, пишет BBC. Рэпер, ныне выступающий под именем Йе, ранее оказался в центре скандала из-за антисемитских высказываний, за которые он извинился в январе. Его участие в фестивале вызвало резкую критику, в том числе со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который заявил, что такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что Уэст станет хедлайнером всех трех дней июльского фестиваля в северной части Лондона, который проходил при поддержке Pepsi как главного спонсора. Алкогольная корпорация Diageo также отказалась от участия в фестивале, заявив, что не готова поддерживать мероприятие в его текущем формате. При этом ее ключевые бренды – Johnnie Walker и Captain Morgan – ранее значились среди партнеров Wireless Festival. Представитель компании сообщил, что организаторы были проинформированы о возникших опасениях, и на данный момент Diageo не будет выступать спонсором Wireless 2026.

При этом по состоянию на вечер 5 апреля на сайте фестиваля все еще отображались Pepsi, Johnnie Walker и Captain Morgan в числе партнеров. Позже раздел с партнерами, судя по всему, исчез – вместо него пользователи увидели сообщение об ошибке.

В прошлом году Канье Уэст запретили въезд в Австралия после выхода песни "Хайль Гитлер", в которой прославлялся нацистский лидер. Однако в ноябре 2025 года Уэст встречался с раввином Йешаяху Пинто и, по сообщениям, принес извинения за свои прошлые высказывания. Позже, в январе, он разместил полностраничное обращение в The Wall Street Journal, где снова извинился и подчеркнул, что не считает себя ни нацистом, ни антисемитом. Музыкант также объяснил свое поведение биполярным расстройством, отметив, что в маниакальной фазе человек может терять связь с реальностью и не осознавать свое состояние. Он добавил, что сожалеет о произошедшем и глубоко раскаивается в своих действиях.

Тем не менее, в начале этого года артист снова оказался в центре скандала: он заявлял о своей симпатии к нацизму, отказался от прежних извинений за антисемитские высказывания и продавал на своем сайте одежду с изображением свастики.

Канье Уэст не давал концертов в Великобритания с 2015 года, когда он выступал хедлайнером Glastonbury Festival. Тем не менее интерес к его творчеству сохраняется: три композиции из его последнего альбома Bully, выпущенного в марте, попали в топ-100 британского чарта.