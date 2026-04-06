x
06 апреля 2026
|
последняя новость: 18:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 18:24
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Телеведущая Саванна Гатри, чья мать была похищена два месяца назад, вернулась в эфир

США
Полиция
время публикации: 06 апреля 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 16:49
Нэнси Гатри
AP Photo/Rebecca Noble

Телевизионная ведущая Саванна Гатри, чья мать была похищена в конце января, после более чем двухмесячного перерыва вернулась в эфир утренней программы NBC. Поиски 84-летней Нэнси Гатри продолжаются.

"Мы так рады, что вы начинаете эту неделю с нами. И я очень рада вернуться домой", – сказала она. "Мы очень рады, что ты дома", – ответил на это соведущий Крэйг Мелвин. "Что ж – перейдем к новостям", – продолжила Гатри.

Саванна рассказала о ходе миссии Artemis II и взяла интервью у военного аналитика полковника Стива Уоррена о миссии по спасению сбитого в Иране американского летчика.

Днем ранее, на Пасху, Гатри опубликовала видео, где рассказала, как христианская вера поддерживает ее период неизвестности: "Иногда кажется, что жизнь тяжелее смерти. Это минуты глубокого разочарования в Господе, минуты отчаяния. Но я все равно верю, и с этой верой говорю вам: "Счастливой Пасхи!"".

Нэнси Гатри, нуждающаяся медикаментах на постоянной основе, была похищена из своего дома в аризонском Тусоне 1 февраля. Поиски ни к чему не привели. В конце февраля семья сообщила о повышении до миллиона долларов вознаграждения за информацию о ней.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
