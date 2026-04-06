Увеличено время, за которое подается сигнал тревоги для жителей Голанских высот

Начиная с 12:00 7 апреля в ряде населенных пунктов Голанских высот и Иорданской долины будет увеличено время, за которое поступает сигнал тревоги, тем самым у жителей этих поселков будет больше времени, чтобы найти укрытие.

В 14 населенных пунктов время увеличится с "укрыться немедленно" до 15 секунд: Буката, Эйн-Киния, Мадждаль-Шамс, Масада, Алоней а-Башан, Неве-Атив, Одем, Эль-Ром, Нимрод, Маром-Голан, Эйн-Зиван, Нов, Рамат-Магшимим, Хаспин.

С "укрыться немедленно" до 30 секунд увеличится время в 8 населенных пунктах: Кешет, Ортал, Элиад, Афик, Йонатан, Мицар, Натур, Авней-Эйтан.

С 15 до 30 секунд – в 7 населенных пунктах: Аниам, Гешур, Кфар-Харув, Неот-Голан, Мево-Хама, Гиват-Йоав, Бней-Иехуда.

С 15 до 45 секунд – в 7 населенных пунктах: Кидмат-Цви, Маале-Гамла, Хад-Нес, Канаф, Рамот, Хамат-Гадер, Эйн-Гев.

С 30 до 45 секунд – в 8 населенных пунктах: Кацрин, Алмагор, А-Он, Масада, Мааган, Шаар а-Голан, Тель-Кацир, Цемах.

Командующий Службы тыла генерал-майор Шай Клепер пояснил, что изменения стали результатом профессионального анализа систем оповещения, проведенного совместно с командованием Северным округом и ВВС.