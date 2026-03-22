22 марта 2026
|
последняя новость: 21:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

14-й телеканал: Трамп подтвердил намерение приехать в Иерусалим на вручение Премии Израиля

время публикации: 22 марта 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 21:21
AP Photo/Alex Brandon

В телефонном интервью израильскому 14-му каналу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично присутствовать на церемонии вручения Премии Израиля в Иерусалиме. "Да, думаю, что да", – ответил он на соответствующий вопрос.

В ходе того же интервью Трамп резко высказался о судебном процессе против Биньямина Нетаниягу, раскритиковав израильского президента за отказ помиловать премьера: "Он слабый человек, он не лидер. Биби нужно сосредоточиться на войне, а не отвлекаться на глупости".

Вопросы о дальнейшем ходе военной операции в Иране Трамп оставил без ответа – в частности, он отказался комментировать возможные удары по нефтегазовой инфраструктуре иранского режима и перспективы захвата иранских нефтяных объектов для покрытия военных расходов США.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2026

Депутат от "Ликуда" предложил доверить зажжение одного из факелов Дня Независимости Саре Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 марта 2026

"Кан": Трамп посетит Израиль в День Независимости
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2026

СМИ: Трампу будет предложено зажечь один из факелов на церемонии Дня независимости Израиля