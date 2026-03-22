14-й телеканал: Трамп подтвердил намерение приехать в Иерусалим на вручение Премии Израиля

В телефонном интервью израильскому 14-му каналу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично присутствовать на церемонии вручения Премии Израиля в Иерусалиме. "Да, думаю, что да", – ответил он на соответствующий вопрос.

В ходе того же интервью Трамп резко высказался о судебном процессе против Биньямина Нетаниягу, раскритиковав израильского президента за отказ помиловать премьера: "Он слабый человек, он не лидер. Биби нужно сосредоточиться на войне, а не отвлекаться на глупости".

Вопросы о дальнейшем ходе военной операции в Иране Трамп оставил без ответа – в частности, он отказался комментировать возможные удары по нефтегазовой инфраструктуре иранского режима и перспективы захвата иранских нефтяных объектов для покрытия военных расходов США.