14-й телеканал: Трамп подтвердил намерение приехать в Иерусалим на вручение Премии Израиля
В телефонном интервью израильскому 14-му каналу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично присутствовать на церемонии вручения Премии Израиля в Иерусалиме. "Да, думаю, что да", – ответил он на соответствующий вопрос.
В ходе того же интервью Трамп резко высказался о судебном процессе против Биньямина Нетаниягу, раскритиковав израильского президента за отказ помиловать премьера: "Он слабый человек, он не лидер. Биби нужно сосредоточиться на войне, а не отвлекаться на глупости".
Вопросы о дальнейшем ходе военной операции в Иране Трамп оставил без ответа – в частности, он отказался комментировать возможные удары по нефтегазовой инфраструктуре иранского режима и перспективы захвата иранских нефтяных объектов для покрытия военных расходов США.