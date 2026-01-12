На Кипре обнаружен мертвым высокопоставленный сотрудник посольства России

Полиция Кипра расследует обстоятельства смерти высокопоставленного сотрудника российского посольства в Никосии, который был обнаружен 8 января в своем рабочем кабинете в здании дипломатической миссии. Россияне не сразу сообщили властям о происшедшем.

Полицейских, которые прибыли на место, в здание не впустили, пишет Cyprus Mail. Тело было передано им во дворе посольства. Официальная просьба об осмотре помещения, где нашли дипломата, была отклонена на основании принципа экстерриториальности.

Работники российского представительства сообщили, что речь идет о самоубийстве и что на месте была найдена предсмертная записка. Следователем не дали ознакомиться с документом, как утверждается, записка была отправлена в Россию.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что, по первоначальным выводам осмотра тела, смерть наступила не от естественных причин. Должно быть проведено вскрытие.

Отметим, что несколько дней назад на Кипре пропал еще один россиянин – бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. В последний раз его видели 7 января. Проводится операция по его поиску, в которой участвует вертолет и беспилотные летательные аппараты.