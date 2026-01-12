x
Мир

Бывший премьер-министр Грузии Гарибашвили приговорен к пяти годам заключения

Судан
Грузия
время публикации: 12 января 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 15:26
Бывший премьер-министр Грузии Гарибашвили приговорен к пяти годам заключения
AP Photo/Shakh Aivazov

Тбилисский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего премьер-министра Грузии и бывшего лидера партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили. Он признан виновным в легализации незаконных доходов.

Вердикт стал результатом судебной сделки, по условиям которой подсудимый признал свою вину. "Предположительно, Ираклия Гарибашвили в настоящее время направляют из зала суда в исправительное заведение", – заявил его адвокат.

Отставному политику придется выплатить штраф в миллион лари (319000 долларов США). "Он также будет лишен в пользу государства денежных средств, полученных в результате преступной деятельности и изъятых при обыске по месту его жительства", – заявляет прокуратура. По сообщениям СМИ, это более шести миллионов долларов.

Согласно материалам дела, Гарибашвили, занимая посты в правительстве, продолжал заниматься предпринимательской деятельность, а полученные доходы указывал в декларации как подарки от родственников.

