Бывший польский министр, фигурант дела об израильской шпионской программе, получил убежище в Венгрии

Венгрия предоставила политическое убежище бывшему министру юстиции Польши Збигневу Зебро, который покинул родину, где, по его утверждению, ему угрожали репрессии. В 2018 году он стал одним из инициаторов юридической реформы, направленной на ограничение судебной системы и остановленной Евросоюзом.

"В этой ситуации я принял решение воспользоваться предоставлением мне убежища правительством Венгрии в связи с политическими репрессиями в Польше. Я хочу выразить глубокую благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану", – сообщил он в социальных сетях.

Зебро был одной из ключевых фигур консервативной партии "Право и справедливость", лишившейся власти в 2023 году после победы на парламентских выборах "Гражданской платформы", возглавляемой Дональдом Туском. Он заявляет, что глава правительства руководствуется в его отношении жаждой мести.

Бывший глава минюста – центральная фигура расследования, связанной с приобретением сформированным "Правом и справедливостью" правительством Польши израильской шпионской программы Pegasus. Как утверждается, это было сделано для слежки за политическими оппонентами. В случае признания вины Зебро грозило до 25 лет тюрьмы.