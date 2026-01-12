x
12 января 2026
|
последняя новость: 16:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 16:18
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший польский министр, фигурант дела об израильской шпионской программе, получил убежище в Венгрии

Венгрия
Польша
время публикации: 12 января 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 15:02
Бывший польский министр, фигурант дела об израильской шпионской программе, получил убежище в Венгрии
Wikipedia.org. Фото: The Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland

Венгрия предоставила политическое убежище бывшему министру юстиции Польши Збигневу Зебро, который покинул родину, где, по его утверждению, ему угрожали репрессии. В 2018 году он стал одним из инициаторов юридической реформы, направленной на ограничение судебной системы и остановленной Евросоюзом.

"В этой ситуации я принял решение воспользоваться предоставлением мне убежища правительством Венгрии в связи с политическими репрессиями в Польше. Я хочу выразить глубокую благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану", – сообщил он в социальных сетях.

Зебро был одной из ключевых фигур консервативной партии "Право и справедливость", лишившейся власти в 2023 году после победы на парламентских выборах "Гражданской платформы", возглавляемой Дональдом Туском. Он заявляет, что глава правительства руководствуется в его отношении жаждой мести.

Бывший глава минюста – центральная фигура расследования, связанной с приобретением сформированным "Правом и справедливостью" правительством Польши израильской шпионской программы Pegasus. Как утверждается, это было сделано для слежки за политическими оппонентами. В случае признания вины Зебро грозило до 25 лет тюрьмы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 декабря 2023

Парламент Испании одобрил создание комиссий по делам об использовании израильского шпионского ПО
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2023

Журналисты Латвии потребовали от правительства комментариев по поводу возможного использования шпионской программы Pegasus
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 06 июня 2023

Суд ЕС признал незаконной польскую юридическую реформу
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 июля 2021

Фон дер Ляйен о скандале с израильской компанией: "Это противоречит законодательству ЕС"