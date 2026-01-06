Умер автор фильма "Сатанинское танго" Бела Тарр

Венгерский режиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила семья Тарра.

Бела Тарр – классик венгерского авторского кино. Большая часть его фильмов поставлена по сценариям лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года Ласло Краснахоркаи. Картина Тарра "Сатанинское танго" получила "Золотого медведя" Берлинале 1994 года. Картина входит в список лучших фильмов в истории кинематографа по версии Британского института кино.

Последним фильмом Тарра стала картина "Туринская лошадь" 2011 года также по сценарию Краснахоркаи. Фильм получил "Серебряного медведя" Берлинале, после чего режиссер заявил, что больше не будет снимать кино.