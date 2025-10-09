Лауреатом Нобелевской премии по литературе объявлен Ласло Краснахоркаи

В четверг, 9 октября, лауреатом Нобелевской премии по литературе был объявлен венгерский писатель Ласло Краснахоркаи "за его захватывающее и визионерское творчество, которое, посреди апокалиптического ужаса, заново утверждает силу искусства".

Ласло Краснахоркаи родился 5 января 1954 года в городе Дьюла, на юго-востоке Венгрии. Учился на юриста в Сегеде и Будапеште. Как литератор публикуется с 1977 года. В 1983-м окончил факультет истории искусств в Будапештском университете. Много путешествует. Романы и новеллы Краснахоркаи – антиутопические притчи о гротескном существовании людей в мире, изолированном от внешних связей и лишенном осмысленных перспектив. Писатель активно сотрудничает с кинорежиссером Белой Тарром, который поставил по его романам, новеллам и сценариям несколько фильмов, имевших международный успех.

На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября назовут лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган (Южная корея). Премия была присуждена "за ее интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В области химии. Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Великобритания-Австралия), Омар Яги (Иордания-США) "за разработку металлорганических структур".

Премия по литературе. Ласло Краснахоркаи (Венгрия) "за его захватывающее и визионерское творчество, которое, посреди апокалиптического ужаса, заново утверждает силу искусства".