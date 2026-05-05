Бритни Спирс избежит тюремного срока после сделки с судом

Певица Бритни Спирс не будет отбывать тюремное наказание после того, как согласилась признать вину по менее тяжкому обвинению в деле о вождении в состоянии опьянения. Адвокат 44-летней артистки в понедельник выступил в суде от ее имени и заявил о признании вины по статье о неосторожном вождении после употребления алкоголя или наркотиков. Сама Спирс на заседании не присутствовала.

Инцидент произошел 4 марта на шоссе в южной Калифорнии. По данным полиции, певица управляла автомобилем BMW на высокой скорости и вела себя за рулем непредсказуемо. После задержания, как сообщается, она добровольно обратилась в реабилитационный центр. Представители Спирс назвали произошедшее "совершенно недопустимым".

По словам адвоката Майкла Голдстайна, его подзащитная признала вину и предприняла шаги для изменений, что повлияло на решение прокуратуры смягчить обвинение и снять более серьезный пункт о вождении в состоянии опьянения. Ей назначен год условного срока, обязательное прохождение курса для водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, а также штрафы.

Как отмечают в прокуратуре округа Вентура, подобная практика применяется к обвиняемым без предыдущих нарушений, если инцидент не привел к аварии или травмам и уровень алкоголя в крови был невысоким.